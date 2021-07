Cristian Garin se despidió del ATP de Gstaad tras perder ante Hugo Gaston en cuartos de final

El chileno Cristian Garin, 19° en el ranking mundial, fue presa de los errores propios y de forma increíble se despidió en cuartos de final del ATP 250 de Gstaad, al perder con el francés Hugo Gaston (155°).

En un duelo que se extendió por dos horas y 20 minutos, Garin mostró lo mejor y lo peor de su repertorio, cediendo ante el ímpetu del joven rival de 20 años y también frustrándose ante los cobros del juez de línea.

En el primer set, Garin cuestionó en varias ocasiones al umpire y finalmente cedió por 6-4. Sin embargo, en el segundo parcial su concentración llegó a tope y con gran nivel doblegó al francés por 6-1.

En la tercera manga, la definitiva, Garin llegó a estar arriba en el marcador y sirviendo para partido, gracias a los quiebres que asestó a Gaston. Sin embargo, el galo reaccionó, se salvó de los match points y forzó el tiebreak.

En la definición, Garin llegó a tener cuatro puntos de partido, pero nuevamente el francés aguantó la presión y terminó llevándose un partido contra todo pronóstico.

En la semifinal, Gaston enfrentará al ganador de la llave entre Laslo Djere (52°) y Arthur Rinderknech (100°).

BRAVOOO HUGO 🇫🇷🇫🇷🇫🇷 What a brilliant start in the day at the #swissopengstaad. @HugoGaston7 wins a very tight decisive tiebreak against #CristianGarin 6:4 1:6 7:6(11) and will play the semifinals tomorrow. #atpworldtour pic.twitter.com/taNsUoQQnO