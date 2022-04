Davidovich tras jugar la final de Montecarlo: "Puedo vencer a cualquiera"

El español Alejandro Davidovich disfruta todavía de la "mejor semana" de su carrera a pesar de que terminó con una derrota en la final del Maters 1000 de Montecarlo con el griego Stefanos Tsitsipas.



"Le gané aquí a varios buenos jugadores y eso me da mucha confianza. Me hace ver que puedo ganar a cualquiera. No sé lo que pasará y si ganaré más veces pero ahora estoy con una gran confianza en mí mismo. Estoy muy orgulloso de lo que he hecho. Quiero disfrutar y aprovechar todo esto", indicó el tenista de 22 años.



"Fue la mejor semana de mi carrera, una experiencia increíble. Vencí a grandes jugadores como a Novak Djokovic. He disfrutado. Y jugar la final aquí fue un sueño hecho realidad", indicó.