Dimitrov: El coronavirus fue duro para mí, no estoy listo para competir al más alto nivel

El tenista búlgaro Grigor Dimitrov contó el dramático momento que atraviesa luego de superar el coronavirus, el que le golpeó muy fuerte y que, según explicó, le impide competir al más alto nivel.

"Claramente no estoy listo para competir al más alto nivel en este momento. El movimiento está mejorando, todo lo demás va en la dirección correcta, pero aún no es fácil recuperarse", manifestó.

"El coronavirus fue duro para mí, así que me quedé en casa durante aproximadamente un mes. No respiraba bien, no me sentía bien. Estaba cansado, ya sabes, todos los síntomas... perdí el olfato y el gusto. Así que no fue divertido", contó.

"Esta cosa es real, si tomamos las preocupaciones adecuadas y todos están seguros, las cosas mejorarán más rápido", advirtió.

Dimitrov disputó un encuentro ante el español Feliciano López en el Ultimate Tennis Showdown, el cual perdió.