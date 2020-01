¡Dinero por cada "ace"! La donación que dará Nick Kyrgios a afectados por incendios en Australia

El australiano Nick Kyrgios, impactado por los incendios forestales que afectan a su país, hizo un llamado para organizar partidos benéficos cuyos fondos sean para ayudar a las víctimas, y también ofreció una "divertida" donación.

En su cuenta de Twitter, el díscolo tenista, 30° en el ranking mundial, afirmó que donará 200 dólares australianos, cerca de 105 mil pesos chilenos, por cada "ace" que ejecute en todos los torneos que disputará durante este verano en su país.

I’m kicking off the support for those affected by the fires. I’ll be donating $200 per ace that I hit across all the events I play this summer. #MoreToCome #StayTuned — Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) January 2, 2020

Tras su propuesta, tuvo respuesta de sus pares australianos Alex de Miñaur (18°) y John Millman (48°), quienes también aportarán cantidades de dinero por cada "ace" que consigan.

I like this I will go $250 per ace, just because I don’t think I’ll be hitting as many aces as you mate. 😂😂😂 #dropthehammer https://t.co/SxMPs3XQud — alex de minaur (@alexdeminaur) January 2, 2020

"Yo daré 250 dólares por ace, solo porque no creo que anote tantos como tú, amigo", declaró De Miñaur, mientras que Millman ofrecerá 100 dólares australianos "porque no estoy al mismo nivel que ustedes".

I’m not at your level boys but I want to get involved. $100 for an ace over the Australian summer. #servingupsomehelp https://t.co/eIwIH0xTXT — John Millman (@johnhmillman) January 2, 2020

Los torneos que se disputarán en el verano australiano son la ATP Cup, los torneos de Adelaida y Auckland, además del Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada.