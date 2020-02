Directora del ATP de Santiago: Para semifinales y la final están todas las entradas vendidas

Catalina Fillol, directora del ATP 250 de Santiago, entregó detalles del torneo que se jugará entre el 24 de febrero y el 1 de marzo, y aseguró que están todas las entradas vendidas para las semifinales y final, además de confirmar los días en que debutarán Cristian Garin y Alejandro Tabilo.

En diálogo con Todo por el Deporte, la máxima responsable del torneo, aseguró que "para la semifinal y la final está todo vendido. Quedan algunos cupos para el resto de los días. La entrada se puede usar desde al partido de las 13:00 horas al estelar que es a las 20:30".

"El Court Central ya está armado, falta el tema de las gráficas, los sponsor y los detalles que la hagan un escenario de un ATP 250, que los chilenos se sientan orgullosos de tener de vuelta este torneo", agregó Fillol.

Sobre las razones para cambiar la sede del torneo, aseguró que "en San Carlos de Apoquindo nos abrieron las puertas y había menos cosas que producir que en el Estadio Nacional. No sabemos si será así todos los años, pero ahora estamos disfrutando de la tremenda infraestructura de San Carlos".

Respecto al sorteo del cuadro, informó que se realizará "el sábado 22 a las 13:00 horas, ahí conoceremos los rivales de Alejandro Tabilo y Cristian Garin. Ese fin de semana, además, se disputará la qualy con entradas gratuitas".

Finalmente, adelantó que "Tabilo está programado para jugar el martes y Cristian estaría jugando el día miércoles".

Ante la baja de Diego Schwartzman por un desgarro, aseguró que aún no han sido notificados oficialmente. "siempre es lamentable perder a un jugador como Diego, pero él no nos ha confirmado que se baja del torneo. Hará todos los esfuerzos para poder llegar, mientras no nos confirme no lo damos por perdido".

Respecto a las invitaciones que aún faltan por entregar, no quiso dar nombres. "Solo tenemos confirmado el wild card de Alejandro Tabilo, pero falta aún definir los otros y eso se resolverá los próximos días", señaló.

Asimismo, aseguró que la baja de Nicolás Jarry por dar positivo en un control antidopaje, no afectará al nivel del certamen. "Aunque se haya retirado del torneo, seguirmos trabajando para darle al torneo un alto nivel. Tenemos a dos tenistas nacionales, con Cristian en un gran momento. Nos afecta porque nos duele tener un chileno menos, pero tenemos un tremendo cuadro", indicó.