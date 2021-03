Djokovic anunció que no estará en el Masters de Miami: "Prefiero usar este tiempo con mi familia"

El serbio Novak Djokovic, número uno del ranking mundial, anunció en sus redes sociales que no participará en el Masters 1.000 de Miami y aprovechará el tiempo para estar con su familia, considerando las condiciones sanitarias provocadas por la pandemia del Covid-19.

"Queridos aficionados, siento mucho anunciar que este año no viajaré a Miami para competir allí. Decidí emplear este valioso tiempo en casa para quedarme junto a mi familia. Teniendo en cuenta todas las restricciones, necesito encontrar un equilibrio entre mi tiempo en casa y el tiempo que paso en el circuito. Ya tengo ganas de vernos el año que viene", declaró Nole en sus redes sociales.

Consignar que el balcánico sufrió una lesión en la espalda durante el Abierto de Australia, y la prioridad será recuperarse, pensando en la temporada de tierra en Europa.

Con la baja de Djokovic, el torneo de Miami presentará un cuadro bastante débil, ya que también son bajas Rafael Nadal (3°), Dominic Thiem (4°) y Roger Federer (6°).

Dear fans, I’m very sorry to announce that this year I won’t travel to Miami to compete. I decided to use this precious time at home to stay with my family. With all restrictions, I need to find balance in my time on tour and at home. I look forward to coming back next year!