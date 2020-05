Djokovic lanzó atractivo torneo que tendrá a Thiem y Zverev

El serbio Novak Djokovic (1° de la ATP) declaró este lunes que se siente "muy feliz" de jugar en junio en los Balcanes -en un torneo que él mismo organiza- con otros grandes tenistas como el austríaco Dominic Thiem, el alemán Alexander Zverev o el búlgaro Grigor Dimitrov.

"He tenido a diferencia de muchos la oportunidad de entrenar casi todos los días porque estuve en una casa que tiene una cancha. Pero no lo he publicado en las redes para no causar la ira de algunos", declaró Djokovic en rueda de prensa en Belgrado.

Djokovic organizará del 13 de junio al 5 de julio un torneo regional con fines benéficos en varias ciudades de los Balcanes.

"Confío en que ellos también estarán motivados, echamos de menos nuestro trabajo, disfrutar del juego", indicó.

El Adria Tour (en referencia del Mar Adriático) comenzará en Serbia (13 y 14 de junio), seguirá en Croacia (20 y 21), Montenegro (27 y 28), y concluirá en Bosnia-Herzegovina (Banja Luka, el 3 y 4 de julio, y Sarajevo, el 5 de julio).