Djokovic se recuperó de un pésimo comienzo para ganar el Masters 1.000 de Cincinnati

El número uno del mundo, el serbio Novak Djokovic, revirtió un mal inicio de partido para terminar imponiéndose en tres sets al canadiense Milos Raonic en la final del Masters 1.000 de Cincinnati y mantener el invicto que ostenta durante esta temporada.

El jugador balcánico se vio sorprendido por el norteamericano en el primer set, pero finalmente impuso sus términos para quedarse con los máximos honores por 1-6, 6-3 y 6-4 en un partido que duró dos horas.

Djokovic quedó con un récord de 18-0 para la vigente temporada y quedó a la espera del US Open, certamen al cual llega como máximo favorito.

Además, este título le sirve al nacido en Belgrado para alcanzar su 35° título de Masters 1.000 y dio caza en este récord a Rafael Nadal.

