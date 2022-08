Dominic Thiem avanzó a octavos en Winston-Salem tras el retiro de Grigor Dimitrov

El austríaco Dominic Thiem, 231° en el ranking ATP y pupilo de Nicolás Massú, avanzó a octavos de final en el torneo de Winston-Salem, tras el retiro del búlgaro Grigor Dimitrov (19°).

🇦🇹 @domithiem advances to the next round at the #WSOpen after Grigor Dimitrov is forced to retire.



That hug says it all 😞@WSOpen pic.twitter.com/v2ji39bw8i