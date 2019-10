Dominic Thiem frenó a Andy Murray en Beijing y quedó a un triunfo de clasificar a Londres

El tenista austríaco Dominic Thiem (5°), primer cabeza de serie, cortó la ruta del británico Andy Murray (503°) en el torneo ATP 500 de Beijing, China, tras vencerlo en cuartos de final, por por 6-2 y 7-6 (3).

El pupilo del chileno Nicolás Massú ganó tras una hora y 54 minutos para avanzar a semifinales y quedar a un triunfo de lograr su clasificación a las Nitto Finales ATP de Londres.

Thiem enfrentará en la siguiente ronda al ruso Karen Khachanov (9°), cuarto favorito, quien venció al italiano Fabio Fognini (12°), sexto sembrado, por 3-6, 6-3 y 6-1.

Para Murray fue el cierre de su mejor semana desde que regresó al circuito en agosto tras ser operado por segunda vez de la cadera. El escocés pasó por primera vez en más de un año a cuartos de final en un torneo ATP, gracias a dos triunfos, uno de ellos ante el italiano Matteo Berrettini (13°).

"Me sentí un poco cansado y no supe bien como afrontar el partido, sobre todo después del primer set", confesó el ex número uno del mundo tras el encuentro.

La otra semifinal en Beijing será protagonizada por el alemán Alexander Zverev (6°), segundo preclasificado, y el griego Stefanos Tsitsipas (7°), tercero, tras batir respectivamente a los estadounidenses Sam Querrey (55°) y John Isner (19°).

Resultados de cuartos de final

Dominic Thiem (AUT) venció a Andy Murray (GBR), por 6-2 y 7-6 (3).

Karen Khachanov (RUS) a Fabio Fognini (ITA), por 3-6, 6-3 y 6-1.

Stefanos Tsitsipas (GRE) a John Isner (EE.UU.), por 7-6 (3) y 6-3.

Alexander Zverev (ALE) a Sam Querrey (EE.UU.), por 7-6 (3) y 6-2.