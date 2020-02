Dominic Thiem se bajó del ATP de Buenos Aires

El tenista austríaco Dominic Thiem (4° de la ATP) se restó del Abierto de Argentina, torneo ATP que se disputa en Buenos Aires, debido al desgaste que acusó en el Abierto de Australia, donde llegó hasta la final.

El subcampeón del primer Grand Slam del año, que se inclinó en el partido decisivo ante Novak Djokovic (1°), anunció la noticia a través de un video publicado en la cuenta oficial del torneo que ganó en dos ocasiones, 2016 y 2018.

"Tuve una gran jornada en Australia, pero a causa de esa experiencia me veo obligado a no poder estar en Buenos Aires, estoy cansado y necesito descansar para no poner en peligro lo que queda de temporada", explicó el pupilo de Nicolás Massú.

El torneo bonaerense se disputa durante la próxima semana sobre arcilla.

Con su ausencia de la capital argentina, Thiem puso en duda su presencia en el ATP de Santiago, donde guardan la ilusión de tenerlo como el gran favorito.