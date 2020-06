Dominic Thiem terminó con el invicto de Stefanos Tsitsipas en el Ultimate Tennis Showdown

El austríaco Dominic Thiem, tercero en el ranking mundial, se redimió de la derrota ante el francés Richard Gasquet (50°) al terminar este domingo con el invicto del griego Stefanos Tsitsipas (6°) en el Ultimate Tennis Showdown que se celebra en Niza.

El tenista helénico estaba imbatible en este torneo que tiene reglas diferentes, ya que cuentan con cuatro cuartos de 10 minutos cada uno, similar al baloncesto, y gana el partido el que más cuartos ganas. En caso de 2-2, se jugará un quinto en el que el primer tenista que tenga dos puntos de diferencia será el vencedor.

En los 40 minutos, Thiem logró su primera victoria en el UST por 3-1, con parciales de 15-12, 11-13, 16-13 y 14-13.

El objetivo del pupilo de Nicolás Massú es recuperar ritmo de competencia, pensando en el reinicio del circuito ATP.

REVENGE COMPLETE 💪@ThiemDomi earns his first #UTShowdown win, 3-1.@StefTsitsipas is no longer undefeated... NO ONE is left undefeated in this UTS1, and ANYTHING could happen. pic.twitter.com/TASh2mhvG3