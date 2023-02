Duelo de Tomás Barrios y Fabio Fognini fue suspendido por fuerte lluvia en Río de Janeiro

El duelo entre Tomás Barrios, 196° en el ranking, y el italiano Fabio Fognini (86°) se suspendió este martes en el ATP de Río de Janeiro, debido a la fuerte lluvia que se desató cuando ambos tenistas estaban en disputando el segundo set.

Barrios había perdido la primera manga por 6-2 y estaba 5-2 abajo en el segundo parcial, igualado 40-40 con el europeo en el octavo game cuando se desató el temporal en Río.

El duelo estuvo interrumpido varios minutos hasta que se confirmó la suspensión, al igual que el partido que estaba disputando el español Carlos Alcaraz, el número dos del mundo, ante el local Mateus Alves (556°), cuando iban 6-4 y 5-3.

You can stand under my umbrella, ella, ella, eh, eh, eh ☔️@carlosalcaraz looking out for the ball kids in Rio 🤗#RioOpen pic.twitter.com/4J6ha6MCha