El comentado truco que usó Andy Murray ante Carlos Alcaraz en Indian Wells

El británico Andy Murray, 121° en el ranking ATP y ex número uno del mundo, sorprendió este domingo en el duelo ante el joven tenista español Carlos Alcaraz (38°), al realizar un comentado truco durante uno de los juegos del segundo set.

El británico estaba con ventaja en el tercer game, y cuando se disponía a servir para quedarse con el punto, golpeó la pelota con un saque bajo muy suave para lograr el ace y provocar una gran reacción en el estadio.

En redes sociales, los fanáticos del tenis valoraron como "brillante" el truco de Murray, e incluso aseguraron que es la primera vez que ha realizado este servicio en una cancha.

Consignar que este tipo de saque también ha sido criticado, sobre todo cuando lo aplica el australiano Nick Kyrgios.

Watched Andy Murray for 15 years and I’m sure that was the first time he’s ever used the underarm serve 🎾 👍🏻 #IndianWells