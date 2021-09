El desgarrador relato de un ex top 10 del tenis: Tuve que pedirle a mis amigos que me compraran comida

El tenista australiano Mark Philippousis, quien llegó a estar octavo en el ranking de la ATP en 1999, reflexionó sobre los difíciles momentos que tuvo que atravesar durante el tramo final de su carrera, y contó que por ejemplo debió pedirle a sus amigos que lo ayudarán comprándole comida.

Así lo explicó el ex tenista en una reveladora entrevista para el reality televisivo SAS Australia de su país natal: "Mi familia es mi mundo, es mi prioridad, mi todo. Tenía el sueño de convertirme en un tenista profesional y mi familia puso todo en juego", contó.

"Mi padre tenía un buen trabajo en un negocio bancario y renunció porque dijo que quería ayudarme a cumplir mis sueños, así que dejó sus sueños y trabajé muy duro para cumplir los míos", explicó el ex jugador de 44 años.

El oriundo de Melbourne, que conquistó la Copa Davis del 2003, pasó por una serie de lesiones y operaciones en su rodilla derecha que lo apartaron del circuito. Fue en esos momentos donde comenzó a notar cómo disminuían sus ingresos económicos hasta quedarse sin nada.

"La buena noticia es que podía cuidar de mi familia para que no tuvieran que volver a trabajar. Mi padre o mi madre no tenían que trabajar. Pero he pasado por una situación difícil con lesiones donde todo se detuvo", recordó.

"Cuando eres deportista, lo último en lo que quieres pensar es en lo que siempre te dicen: 'Ahorra para un día lluvioso'. Sientes que eres débil cuando te lesionas y tienes algo que respaldar. No puedes pensar de esa manera porque tienes que seguir adelante, tienes que recuperarte y estar bien. Estuve fuera unos meses. No podía permitirme mucho, tuve que pedirles a mis amigos que compraran comida", explicó sobre la difícil situación que atravesó cuando tuvo que ser operado por sexta vez de su rodilla derecha.

"Comíamos pasta de repollo los siete días de la semana, hasta que terminó siendo una de mis comidas favoritas. Mi madre decía que era 'comida de pobres' porque es muy simple. Me sentí muy avergonzado porque ellos me dieron su sueño y mi responsabilidad era cuidarlos. Estaba en un lugar oscuro y tenía depresión. No hay mayor dolor que ver a mis seres queridos sufrir por mis actos", reflexionó.