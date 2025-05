El Masters de Madrid tiene finalistas: ¿Quiénes irán por el título?

Este viernes se llevaron a cabo las semifinales del Masters 1.000 de Madrid, torneo que ya conoció a los dos tenistas que irán en busca del título el próximo domingo 4 de mayo.

Los encargados de abrir las llaves de los cuatro mejores fueron el argentino Francisco Cerundolo frente al noruego Casper Ruud, para luego dar paso al duelo entre el británico Jack Draper y el italiano Lorenzo Musetti.

We have a final! 🥳🥳



🇬🇧 @jackdraper0 will be bidding for his second ATP Masters 1000 crown after beating Musetti 6-3, 7-6(4).



🏆 He will take on Casper Ruud for the #MMOPEN title on Sunday in the Caja Magica. pic.twitter.com/ofhyWlS8zs