El polémico Nick Kyrgios se confiesa: He sufrido algunos problemas con mi mente

El polémico tenista australiano Nick Kyrgios (52° del ránking mundial) reconoció que en los últimos meses ha sufrido problemas de salud mental que han afectado su desempeño como deportista.

El oceánico aseguró tras superar al estadounidense Thai-Son Kwiatkowski (206°) en la primera ronda del ATP 500 de Washington que "la verdad es que no he jugado demasiado al tenis este año porque he sufrido algunos problemas con mi mente, pero estoy muy feliz con la victoria, hoy la verdad es que jugué muy bien".

En relación a su manera de jugar, Kyrgios dijo que "para mí es lo mismo cada partido. Sacar fuerte, jugar agresivo y seguir mis instintos. Esa es la forma en la que he jugado durante toda mi carrera y eso es lo que voy a hacer".

Tras superar al norteamericano, el australiano se impuso sobre el francés Gilles Simon (33°) y se metió en los cuartos de final del torneo, en donde enfrentará al japonés Yoshihito Nishioka (7°).