El show de Kyrgios en Indian Wells: Encaró a Ben Stiller y casi golpeó a un recogepelotas

El impredecible Nick Kyrgios, 132° en el ranking ATP, nuevamente generó controversia con su particular "show" durante la derrota que sufrió ante Rafael Nadal (4°) este jueves en los cuartos de final de Indian Wells.

El australiano intentó dominar al español y si bien pudo lograrlo, sus propios errores lo llevaron a perder el control y terminó discutiendo con todos, e incluso estuvo a punto de golpear a uno de los recogepelota tras el partido.

Durante el tercer set, en un momento tuvo un intercambio de palabras con uno de los espectadores, quejándose de los comentarios.

"¿Yo le digo como actuar?", dijo Kyrgios a una de las personas en la primera fila, pero apuntando con su raqueta al famoso actor Ben Stiller, quien observaba el espectáculo.

