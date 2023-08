En medio de su suspensión: Mikael Ymer anunció su retiro del tenis

El sueco Mikael Ymer, actualmente en el ránking 80° de la ATP, sorprendió este viernes al anunciar su retiro del tenis profesional a sus 24 años de edad y a semanas de haber recibido una suspensión de 18 meses de parte de la ITF.

El europeo había recibido el castigo por saltarse tres controles antidopaje, algo que tenía como resolución una suspensión de dos años, pero tras la intervención del TAS este se redujo a los 18 meses.

"Hola chicos, he decidido retirarme del tenis profesional. ¡Gracias a todos por los increíbles recuerdos! ¡Qué viaje ha sido! Les deseo a todos mis antiguos compañeros lo mejor para seguir adelante en la competición", escribió Ymer, que este año había alcanzado el puesto 50 del orbe en la clasificación.

Hey guys I've decided to retire from professional Tennis. Thank you all for the amazing memories! What a ride it's been! I wish all my old colleagues well going forward in competition.



