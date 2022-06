Entrenador de Medvedev se cansó de los malos tratos y lo abandonó en la final de Halle

El entrenador del tenista ruso Daniil Medvedev, Gilles Cervara, se cansó de la pésima actitud y los gritos que el deportista le estaba dirigiendo durante la final del torneo de Halle que cayó ante Hubert Hurkacz.

El coach, luego de una fuerte reprimenda que le lanzó el número uno de la ATP, tomó sus cosas y dejó las tribunas, en una imagen que quedó registrada en la transmisión oficial.

Medvedev perdió su segunda final seguida, esta vez con parciales de 6-1 y 6-4 ante el polaco.

gilles really said “fuck this shit i’m out” and i don’t blame him 💀😭



📹 @TennisTV pic.twitter.com/kAl08FyYAf