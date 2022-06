Escándalo en el tenis: Acusan a la ITF de advertir a los jugadores sobre las fechas de los controles antidopaje

La Federación Internacional de Tenis (ITF) se encuentra en el ojo del huracán, luego que una investigación periodística acusó a la institución de revelar a los jugadores las fechas de los controles antidopaje, que por norma son aleatorios y sin aviso.

El diario inglés Daily Mail reportó que el ente rector del tenis notificó a los atletas antes de las pruebas de sange realizadas previo al Miami Open de este año. Además, la Federación también habría realizado la acción en los Grand Slam de Roland Garros y Estados Unidos de 2019 y 2021.

Nicole Sapstead, actual directora del programa antidopaje de la ITF, envió mensajes con los horarios a los deportistas, pese a que la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) establece que los exámenes "salvo en circunstancias excepcionales y justificables, se realizarán sin aviso previo".

La ITIA, organismo autónomo de la ITF encargado de llevar a cabo sus propios testeos, indicó en un comunicado que "logísticamente, tiene sentido organizar esto por adelantado una o dos veces al año, para que podamos evaluar a tantos jugadores como podamos", y que "no hace ninguna diferencia si los jugadores lo saben de antemano".

"La declaración de la ITIA es notablemente atroz. Hace una gran diferencia si las pruebas se conocen de antemano con respecto al dopaje sanguíneo. Una ventana de tres a cuatro días antes de un torneo sería el período ideal para 'recargar' su volumen de sangre", dijo Rob Pariosotto, científico autraliano y antiguo miembro del panel de expertos antidopaje del ciclismo, al citado medio británico.

Además, el periódico apuntó a la ITF por inflar sus cifras de controles, pues se enumeran las "pruebas por jugador" en vez de contar las muestras recogidas. "Siempre he sospechado que las federaciones buscan refugio en las estadísticas y dicen: 'Oh, probamos a 1.000 jugadores'", dijo Dick Pound, ex presidente de la AMA.