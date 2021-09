Europa conquistó sin contrapesos la Copa Laver ante Resto del Mundo

El Equipo Europa conquistó por cuarta vez consecutiva la Copa Laver luego de asegurar un sólido triunfo por 14-1 ante el Equipo Resto del Mundo alzando por cuarta vez consecutiva el trofeo que reúne a varios de los mejores jugadores del orbe.

El elenco del Viejo Continente logró una amplia ventaja en la jornada de viernes al ponerse 3-1 (cada partido vale un punto)

Ayer sábado, donde cada duelo vale dos unidades, esa diferencia se aumentó gracias a cuatro triunfos europeos para ponerse 11-1.

Fue por eso que la victoria lograda en el dobles de este domingo por el ruso Andrey Rublev y el alemán Alexander Zverev ante el estadounidense Reilly Opelka y el canadiense Denis Shapovalov por 6-2, 6-7 (4) y 10-3 terminó por sellar el triunfo sin necesidad de jugarse los duelos de individuales.

Another chapter in the dynasty is written.@AndreyRublev97 and @AlexZverev defeat Opelka and Shapovalov, 6-2 6-7(4) 10-3 to claim Team Europe's fourth #LaverCup title. pic.twitter.com/FRG2fIkBgi