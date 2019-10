Fernando Verdasco se estrenó con triunfo sobre Borna Coric en París

El tenista español Fernando Verdasco (49°) ganó este lunes su primer partido en el Masters 1.000 de París, al imponerse al croata Borna Coric (25°) en casi dos horas, por 3-6, 6-4 y 6-3.

El madrileño, que en el primer set no se le veía cómodo, dio la vuelta al marcador y remontó al balcánico de 22 años en el segundo encuentro que les enfrentaba.

La última vez que ambos tenistas se midieron fue también en París en el 2015, y en aquella ocasión la victoria fue para el croata.

El zurdo hispano se enfrentará en dieciseisavos contra el alemán Alexander Zverev (6°), sexto cabeza de serie del torneo.

Resultados de primera ronda

Marin Cilic (CRO) venció a Hubert Hurkacz (POL), por 7-6 (5) y 6-4.

Radu Albot (MOL) a Nikoloz Basilashvili (GEO), por 6-3 y 6-2.

Fernando Verdasco (ESP) a Borna Coric (CRO), por 3-6, 6-4 y 6-3.

Jan-Lennard Struff (ALE) a Yoshihito Nishioka (JPN), por 4-6, 7-5 y 6-2.

Milos Raonic (CAN) a Cameron Norrie (GBR), por 6-3 y 6-2.

Cristian Garin (CHI) a Pablo Cuevas (URU), por 6-4 y 6-3.