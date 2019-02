Garín tras el ATP de Buenos Aires: Esta semana tuve un cambio de actitud, jugué más agresivo

Christian Garín (93° ATP) perdió en un reñido encuentro este miércoles ante el italiano Marco Cecchinato (18°) y quedó eliminado del ATP 250 de Buenos Aires. Para la segunda raqueta de Chile, el alcanzar los octavos de final del torneo y haber luchado a un nivel similar ante el top 20 del mundo le dejó una buena sensación, que se justifica en su nuevo enfoque en el tenis.

"Mi tenis me dejó muy buenas sensaciones. Siento que esta semana hice un cambio de actitud en el juego, en cuanto a jugar un poco más agresivo, la verdad es que hoy y el partido de primera ronda nos propusimos con mi entrenador jugar agresivo y me gustó como rendí", explicó "Gago" a Al Aire Libre en Cooperativa.

Garín estuvo a punto de dominar el primer set ante Cecchinato. Ganaba por 4-2, pero perdió ritmo, cedió ante la presión, y acabo sufriendo cinco puntos consecutivos del europeo, que se llevó la manga por 6-7(4).

"Por el 4-2 del tie break me paré, y con este tipo de jugadores se nota en un partido. Me hubiese gustado haber seguido en la misma actitud, pero se sacan cosas positivas, estoy jugando muy bien y vienen buenos torneos por delante", dijo el nacional.

Pese a verse afectado por incorrectos cobros del juez que acabaron por beneficiar a su adversario, Garín manifestó que se quedó tranquilo tras el partido, al saber que el resultado global pasó por él.

Consultado sobre los apoyos que tiene para encarar las competencias en el circuito, tras afianzarse en la categoría challenger el 2018 para dar el salto a los torneos ATP este año, Garín resaltó la ayuda que recibe de su par Nicolás Jarry y de su técnico Andrés Schneiter.

"La verdad que Nicolás siempre que tiene la oportunidad me ayuda, tengo una gran relación con él, significa mucho para mí. Andrés también me ha ayudado muchísimo, confío ciegamente en él, y la verdad es que tengo un gran equipo de trabajo que me dice que esté tranquilo y que tengo que mejorar, pero que vamos por buen camino", comentó.

El próximo desafío de Garín será en el ATP 500 de Río de Janeiro, a celebrarse entre el 18 y 24 de febrero. Será la primera vez que el chileno participará en una competencia de esta categoría.