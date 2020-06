Guido Pella: No sé si esta pandemia va a marcar el final de mi carrera

El tenista argentino Guido Pella, 35° en el ranking de la ATP, puso en duda la continuidad de su carrera, producto de la paralización que ha sufrido este deporte en los últimos tres meses por la pandemia del coronavirus.

Pella, de 30 años, señaló en diálogo con el canal TN de su país que "desde el lado competitivo me da un poco de miedo cómo voy a volver. No sé si esta pandemia va a marcar el final de mi carrera".

"Yo soy muy crítico de mi rendimiento, de mi entrenamiento. Yo no sé si voy a poder volver a jugar al tenis a nivel que estaba. Yo no sé si de acá a seis meses, cuando se reanude, pruebo y tengo dolores nuevos o no puedo volver al nivel y tengo que decir 'Muchachos, hasta acá llegué, el tenis me dio muchísmo pero el nivel no me da", cerró.