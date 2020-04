Guillermo Vilas vive complejos momentos de salud

Según la prensa transandino, el legendario ex jugador sufre un deterioro cognitivo que va en aumento.

El ex tenista argentino Guillermo Vilas está viviendo complejos momentos de salud debido a un deterioro en su conciencia, tal como reveló este jueves el diario deportivo Olé.

Considerado el mejor tenista de la historia allende de Los Andes, Vilas vive en Mónaco donde según cuenta el matutino "con 67 años se encuentra en una etapa importante de una patología coincidente con un deterioro cognitivo, lo cual se le viene manifestando hace años y hoy lo acosa, según cuentan quienes pueden acceder a alguna información que brota a cuentagotas desde su casa en el Principado".

"Físicamente no se nota, pero está muy deteriorado. Su salud mental está cada vez peor. Tiene algunos momentos de lucidez pero no tiene plena conciencia de lo que sucede a su alrededor, incluso ha llegado a desconocer a amigos. Tiene momentos en los que no puede mantener el hilo de una conversación", contó a la publicación un cercano a la familia.