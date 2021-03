¡Insólito! Un fuerte sismo interrumpió duelo entre Zverev y Koepfer en Acapulco

Una curiosa y preocupante situación se vivió en el ATP de Acapulco, México, pues un terremoto interrumpió la semifinal que disputaban los alemanes Alexander Zverev (7°) y Dominik Koepfer (71°).

Se disputaba el segundo set, cuando las cámaras de transmisión comenzaron a vibrar y ambos tenistas debieron parar ante el movimiento telúrico, que fue de cerca de 6 grados en la Escala de Richter y que no tuvo daños significativos.

"Las luces comenzaron a temblar y la multitud lo sintió más que nosotros. Estábamos corriendo por la cancha, así que tuvimos que jugar un punto durante el terremoto", comentó tras el partido Zverev.

El duelo finalmente lo ganó el siete del mundo por parciales de 6-4 y 7-6 y en la final chocará ante el griego Stefanos Tsitsipas (5°), primer sembrado.

Revisa el momento

As if 2021 wasn't weird enough already...



A mid-match earthquake in Acapulco 😲#AMT2021 pic.twitter.com/271Y77dewq