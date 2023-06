Irreverencia y calidad: El tremendo punto de Alexander Bublik en su triunfazo contra Zverev

Alexander Bublik (48°) demostró su enorme calidad con un tremendo punto contra el alemán Alexander Zverev (22°), este sábado en semifinales del ATP de Halle.

Bublik comenzó con irreverencia al ubicarse muy adelante para el segundo servicio de Zverev, casi demostrando estar sin ganas de responder, aunque cuando la pelota le llegó construyó una gran jugada que terminó con un exquisito passing shot.

That return position tho 👀



Unorthodox brilliance from Bublik to put himself on the brink vs Zverev!#TWO23 pic.twitter.com/gLAe6VVh0b