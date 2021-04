Jannick Sinner derrotó a Roberto Bautista y jugará en Miami su primera final Masters 1.000

El italiano Jannik Sinner, 31° en el ranking mundial, avanzó a su primera final de Masters 1.000 este viernes, al vencer en tres sets al español Roberto Bautista (12°) en el Abierto de Miami.

Sinner, de 19 años, remontó tras caer en la primera manga y afrontó con determinación el tramo final ante la experiencia de Bautista, con triunfo por 5-7, 6-4 y 6-4 en dos horas y media de duelo.

Sinner es el cuarto tenista menor de 20 años en llegar a la final del Masters de Miami. Previamente lo lograron Andre Agassi en 1990, Rafael Nadal en 2005 y Novak Djokovic en 2007.

El trasalpino enfrentará en la definición al ganador de la llave entre el ruso Andrey Rublev (8°), el principal favorito, y el polaco Hubert Hurkacz (37°).

