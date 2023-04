Jannik Sinner: Fue un mes positivo para mí, pero obviamente estoy decepcionado por hoy

El italiano Jannik Sinner consideró este domingo, tras perder la final del Masters 1.000 de Miami contra el ruso Daniil Medvedev, que no fue su día y que no se sintió cómodo en la pista tras no despertarse "de la mejor forma" esta mañana.

"Fue un mes positivo para mí, pero obviamente estoy decepcionado por hoy. No me desperté de la mejor manera, me sentía un poco mal, pero intentamos saltar a la pista, ver cómo iba", dijo Sinner en rueda de prensa tras caer 7-5 y 6-3 ante Medvedev.

"Lamentablemente no fue mi día. No quiero quitarle nada a Daniil, sacó de forma increíble, tuvo coraje. Es uno de los mejores del mundo", agregó.