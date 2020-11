Jannik Sinner ganó su primer título ATP en Sofia tras derrotar en la final a Vasek Pospisil

El italiano Jannik Sinner (44° en el ránking mundial) ganó su primer título ATP, luego de vencer este sábado en la final del torneo 250 de Sofia, Bulgaria, al canadiense Vasek Pospisil (74°) por parciales de 6-4, 3-6 y 7-6(3).

El europeo batalló durante más de dos horas y definió en un infartante tie break la historia a su favor, en un encuentro en el que tuvo dos quiebres a favor y dos en contra.

Con esto, termina para Sinner la mejor temporada de su carrera, consolidándose en el circuito ATP y llevando el gran nivel que mostró en temporadas anteriores en la categoría Next-Gen.

