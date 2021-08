Jannik Sinner se impuso a Mackenzie McDonald y alzó el título del ATP de Washington

El italiano Jannik Sinner, número 24° del ránking mundial, se proclamó campeón del ATP 500 de Washington este domingo, luego de vencer en tres sets al estadounidense Mackenzie McDonald (107°).

En una dura batalla de dos horas y 54 minutos de partido, el europeo logró la victoria por parciales de 7-5, 4-6 y 7-5.

Gracias a su victoria, el jugador de 19 años se adueña de un premio monetario de alrededor de 350.000 dólares y 500 puntos para la clasificación planetaria, donde a partir de este lunes aparecerá en el decimoquinto lugar.

Además, Sinner conquistó el tercer título de su carrera en suelo norteamericano, y el segundo en lo que va de esta temporada.

