John Isner es auspiciado por producto cannábico: "Me ayudó en mi recuperación"

El estadounidense John Isner (15° del ranking ATP) se transformó en el primer tenista profesional del mundo que cuenta con el patrocinio de una industria que trabaja con un producto de cannabis.

La raqueta número uno de Estados Unidos tiene como auspiciador a la empresa de bebidas Defy, preparadas con el cannabinoide CBD, para uso terapéutico.

"Emocionado por asociarme y ser potenciado por Defy, que fue un factor clave en el proceso de recuperación que me permitió volver a las canchas más rápido de lo planeado", declaró en su cuenta de twitter.

El nombre de la marca fue ocupada en su gorra en el ATP de Atlanta.

Isner jugó este miércoles en el ATP 500 de Washington, donde venció al polaco Huber Hurkacz (44°) por un doble 6-4 y logró su paso a los octavos de final.

Excited to partner with and be fueled by @DEFY! A key factor in my recovery process that helped get me back on the court faster than planned.💪 #DEFYxIsner pic.twitter.com/JOMWzVJxzY