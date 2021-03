Joven tenista debió retirarse en su debut en Miami tras desplomarse a causa del calor

Un amargo debut tuvo este jueves el británico Jack Draper (316° del ranking ATP) en la primera ronda del Masters 1.000 de Miami, al tener que retirarse al término del primer set de su duelo ante el kazajo Mikhail Kukushkin (105°) por una descompensación debido a las altas temperaturas.

Si bien el joven de 19 años comenzó con bastante intensidad el partido ante su rival, dio señales de agotamiento físico hasta entrado el desenlace del primer parcial.

Cuando Kukushkin jugaba para quedarse con la primera manga, arremetió con un tiro que Draper respondió de revés, pero al mismo tiempo se desplomó sobre la superficie y estuvo alrededor de cuatro minutos tumbado.

Rápidamente, el nacido en Sutton debió ser atendido por personal médico, pudiendo ponerse de pie por sí solo y abandonando el partido en medio de la preocupación que generó su caída.

A reminder that tennis can be brutal 😔



Not the way Britain's Jack Draper wanted to end his first match on Tour.



Wishing him a speedy recovery 🙏 #MiamiOpen pic.twitter.com/I5zCLVSrEo