Kei Nishikori cesó a su entrenador para buscar "una nueva voz"

El tenista japonés Kei Nishikori (9° de la ATP) anunció este martes que rompió su relación laboral con el entrenador argentino Dante Bottini, con quien trabajaba desde 2011 y junto al que prácticamente ha armado su carrera.

"Después de nueve años trabajando juntos literalmente día tras día, he decidido que es el momento de una nueva voz", escribió el tenista en un mensaje que acompaña con una foto sonriente junto al argentino.

El japonés, que se encuentra apartado de las pistas por una lesión en el codo derecho, agradece en el texto las contribuciones de Dante a su carreta y asegura que seguirán siendo "amigos muy cercanos".

"Aprecio muchísimo los últimos nueve años y nuestra amistad", concluyó en el mensaje.

Bajo la tutela de Dante (Buenos Aires, 1979), el tenista japonés, de 29 años, ganó 11 de sus 12 títulos de la ATP, se alzó con el bronce en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y escaló hasta el número cuatro de la clasificación mundial.

Nishikori, que actualmente ostenta el número 9 del ránking mundial, tenía intención de regresar a las pistas en el Abierto de Viena que se disputará entre los días 21 y 27 de octubre en la ciudad austriaca, pero podría terminar la temporada prematuramente para recuperarse de su lesión.

