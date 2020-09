Kei Nishikori: Garin juega bien en todas las superficies, sé que será un partido complicado

El tenista japonés Kei Nishikori (35° de la ATP), que enfrentará el martes a Cristian Garin en la primera ronda del ATP 500 de Hamburgo, se refirió a las cualidades del futbolista chileno, actual número 21 del ránking mundial.

"Garin puede jugar bien en todas las superficies, tanto en arcilla como en cancha rápida. Sé que ganó un par de títulos esta temporada y tiene un gran revés", deslizó el ex número 4 del mundo.

"También sirve bastante bien. Sé que será un partido complicado, pero espero hacerlo lo mejor posible", agregó el nipón este domingo.

Respecto a la forma en que se deben disputar los torneos por el coronavirus, Nishikori advirtió que "el no poder salir a alguna parte lo hace un poco estresante. Es la primera vez que vengo a Hamburgo, y es una pena no poder conocer la ciudad, porque me han contado que es muy linda"