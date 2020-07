La ATP y WTA cancelaron sus torneos en China por decreto del gobierno

La ATP y la WTA anunciaron este jueves que cancelaron sus torneos de la gira asiática que realizan en China, debido al decreto del gobierno de ese país de prohibir eventos deportivos durante este año por culpa de la pandemia del coronavirus.

Por el circuito masculino, fueron cancelados el Masters 1.000 de Shanghai, el ATP 500 de Beijing, y los torneos 250 de Chengdu y Zhuhai.

Andrea Gaudenzi, presidente de la ATP, explicó que la decisión fue porque "nuestro enfoque en esta pandemia siempre ha sido seguir las reglas de los gobiernos locales respecto a organizar eventos".

"Respetamos la decisión del gobierno chino para hacer lo mejor para aquel país en respuesta a esta situación global sin precedentes. Con tristeza debemos anunciar que no se jugarán torneos ATP en China este año", señaló.

The ATP has announced the cancellation of the 2020 China tournament swing.

Para el circuito femenino el golpe también es duro, ya que son siete los torneos cancelados, incluyendo el más importante, el WTA Finals en Shenzhen.

Los otros certámenes que no se celebrarán son los torneos WTA de Beijing, Guangzhou, Zhuhai, Zhengzhou, Nanchang y Wuhan, ciudad donde "nació" el Covid-19.

All seven WTA tournaments that were scheduled in China on WTA’s 2020 provisional calendar will not be held --- > https://t.co/IJ5loZWicp pic.twitter.com/pybLjofLmi