La lluvia arruinó el estreno de Nicolás Jarry en Eastbourne: Su partido se reagendó para este martes

Nicolás Jarry (55° del mundo) está listo para tener su último examen antes de Wimbledon, sin embargo, el mal tiempo en Inglaterra le juega una mala pasada que lo mantiene en suspenso.

La segunda raqueta nacional, que estuvo a punto de jugar este lunes con Pablo Cuevas (44°) por la primera ronda del ATP 250 de Eastbourne, sufrió la suspensión de su duelo debido a la lluvia.

El "Príncipe" tenía agendado su partido para las 10:30 horas y debido a una pausa por el mal tiempo, seguida de la espera por la culminación de un partido del cuadro femenino para poder ocupar la cancha 3 del Devonshire Tennis Club, recién pudo ingresar al campo de juego a las 13:50. Sin emgarbo, cuando acabó con su trabajo de precompetencia y estaba listo para servir, la precipitación hizo imposible continuar con la jornada.

La organización del certamen confirmó que el choque entre el chileno y el uruguayo será en el primer turno de este martes, por lo que la acción comenzará a eso de las 7:30 horas (11:30 GMT).

El ganador de esta llave deberá enfrentar al vencedor del cotejo entre el francés Guilles Simon (38°), sexto favorito del torneo, y el estadounidense Tennys Sandgren (91°), clasificado de la qualy.

Por otro lado, el nieto de Jaime Fillol aún no tiene horario para su debut en el cuadro de dobles junto al argentino Leonardo Mayer (48° en duplas), donde enfrentarán a los cuartos preclasificados al torneo: el británico Dominic Inglot (32°) y el estadounidense Austin Krajicek (38°).

#NatureValleyInternational sadly the rain has returned and play has been suspended 👉 https://t.co/Po5HjPcWk8 #RainRainGoAway ☔☔ pic.twitter.com/6pGGVrWn0g