Maradona le dedicó un emotivo mensaje a su "querido" Guillermo Vilas

El ex futbolista argentino Diego Maradona dedicó un mensaje en su cuenta de Instagram al ex tenista Guillermo Vilas, su "querido Willy", para quien pide respeto y un trato digno después de que haya salido a la luz que padece un grave deterioro cognitivo.

"Querido Willi, te debemos tantas alegrías y emociones. Espero que SIEMPRE recibas el respeto y la dignidad que todos merecemos, en las buenas y sobre todo en las malas. Ojalá que en este momento podamos estar a la altura. Un abrazo enorme, leyenda", escribió Maradona , que acompaña su texto con una foto en la que aparece junto al ganador de cuatro torneos del Grand Slam entre 1977 y 1979.

El diario argentino Olé reveló esta semana que Vilas, que tiene 67 años y reside en Mónaco, "se encuentra en una etapa importante de una patología coincidente con un deterioro cognitivo, lo cual se le viene manifestando hace años y hoy lo acosa".

La misma fuente recoge testimonios de su entorno, que no identifica, que señalan que el ex jugador "tiene algunos momentos de lucidez pero no tiene plena conciencia de lo que sucede a su alrededor, incluso ha llegado a desconocer a amigos".

"Tiene momentos en los que no puede mantener el hilo de una conversación", agregan.