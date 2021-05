Matteo Berrettini se instaló en la final del Masters de Madrid tras superar a Casper Ruud

El italiano Matteo Berrettini, número 10 del ranking mundial, accedió a su primera final de un Masters 1.000 este sábado, luego de vencer en sets corridos al noruego Casper Ruud (22°) en la Caja Mágica, en Madrid.

En solo una hora y 23 minutos de juego, el romano se quedó con la victoria por parciales de 6-4 y 6-4.

Con un sólido nivel, tal como el que exhibió ante el chileno Cristian Garin este viernes, el italiano frustró a su rival con un quiebre en el primer set, en el noveno juego y después en el octavo del segundo parcial.

Gracias a esta victoria, Berrettini disputará el título del torneo con el alemán Alexander Zverev, quien dejó en el camino al austriaco Dominic Thiem.

🇮🇹 Matteo Berrettini will play in the #MMOPEN final after beating Ruud 6-4, 6-4. pic.twitter.com/QLqvsxv5jr