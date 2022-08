Medvedev: "Me gusta ser auténtico y ver qué piensa la gente de mí"

El ruso Daniil Medvedev, número uno del mundo, aseguró este viernes que "no es difícil complacer a los aficionados", pero destacó que prefiere "ser auténtico y ver qué piensa la gente" de él, al analizar las razones por las que ha recibido pifias en algunos torneos.

"Cuando hablamos de recepción, me gusta ser auténtico y ver qué piensa la gente de mí, incluso si a veces no es bueno. A veces no me gusta, pero nunca quiero actuar de forma falsa", afirmó Medvedev en el día de medios previo al comienzo del Abierto de Estados Unidos.

"No es tan complicado complacer a los aficionados cada vez que les hablas. Es suficiente con decir en cada ciudad 'Dios, me encanta esta ciudad'. Pero quiero ser honesto con la gente y decir la verdad", agregó.