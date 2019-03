Milos Raonic avanzó con comodidad a semifinales en Indian Wells

El tenista canadiense Milos Raonic, 14° en el ranking ATP, se convirtió en el primer semifinalista en Indian Wells, tras vencer en sets corridos al serbio Miomir Kecmanovic (130°) en los cuartos de final.

Canada Calling 📱@milosraonic makes it back-to-back semifinals after slamming down 13 aces for a 6-3, 6-4 victory over lucky loser Miomir Kecmanovic.#BNPPO19 pic.twitter.com/uXdb5Gc9jb