Milos Raonic batió a Philipp Kohlschreiber en primera ronda de Rotterdam

El tenista canadiense Milos Raonic (14°) derrotó al alemán Philipp Kohlschreiber (32°) en la primera ronda del torneo ATP 500 de Rotterdam, Holanda.

El cuarto cabeza de serie superó al germano por 7-6 (8) y 7-5, y enfrentará en octavos de final al suizo Stan Wawrinka (68°).

Resultados de primera ronda

Milos Raonic (CAN) venció a Philipp Kohlschreiber (ALE), por 7-6 (8) y 7-5.

Denis Shapovalov (CAN) a Franko Skugor (CRO), por 7-5 y 6-3.

Ernests Gulbis (LET) a Marius Copil (RUM), por 6-2 y 6-4.

Fernando Verdasco (ESP) a Matthew Ebden (AUS), por 7-5 y 6-4.

Tomas Berdych (RCH) a Gilles Simon (FRA), por 7-6 (8) y 6-4.

Gael Monfils (FRA) a David Goffin (BEL), por 7-6 (5) y 7-5.