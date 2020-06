Nick Kyrgios ahora criticó con dureza al presidente de la ATP

El tenista australiano Nick Kyrgios criticó este miércoles al presidente de la ATP, Andrea Gaudenzi, después de que éste anunciara la vuelta del circuito masculino a partir del próximo 14 de agosto.

Gaudenzi aseguró que se han intentado reprogramar todos los torneos posibles en el calendario y que el objetivo era salvar al máximo posible de ellos. Además, apuntó que ha sido un "esfuerzo colaborativo enorme" entre los torneos y la ATP poder llegar a este punto.

Las palabras de Gaudenzi no cayeron muy bien a Kyrgios, quien ha criticado repetidamente a la ATP durante todo el receso por considerar que no está haciendo lo suficiente por los jugadores.

"Felicitaciones, amigo. Realmente se han preocupado de los jugadores durante este tiempo... en serio. Maldito yo, ¿qué te parece si tuvieras "esfuerzo colaborativo" con nosotros, patata? -palabra usada para referirse a una persona poco interesante-", escribió en su cuenta de Twitter el oceánico.

El circuito se reanudará el próximo 14 de agosto con la disputa del torneo de Washington, seguido de Cincinnati (jugado en Flushing Meadows) y el US Open, antes del comienzo de la gira de arcilla en Europa con cuatro paradas: Kitzbühel, Madrid, Roma y Roland Garros.

Cheers mate, you’ve really looked after the players during this time. Seriously 🤦🏽‍♂️ fk me, how about you have a collaborative effort with us, potato https://t.co/6CWQ9vuNGa