Nick Kyrgios arremetió contra el coaching: El jugador tiene que manejar el partido por sí mismo

El tenista australiano Nick Kyrgios arremetió contra la regla del coaching, la cual permitirá ayuda de los entrenadores a jugadores durante los partidos, que será introducida a modo de prueba por la ATP después de Wimbledon.

El tenista de Canberra, que no tiene entrenador, respondió en redes sociales a Patrick Mouratoglou, ex entrenador de Serena Williams y que ahora trabaja con Simona Halep, y que defendió una práctica que ha estado usándose "durante décadas en este deporte".

"Estoy completamente en desacuerdo. Se pierde una de las particularidades que solo tiene este deporte. El jugador tiene que manejar el partido por sí mismo. Esa es la belleza de esto", explicó Kyrgios, que también defendió a los tenistas de ranking más bajo.

"¿Qué ocurre si un jugador de los top juega contra uno de perfil más bajo, que no puede permitirse un entrenador?", añadió.