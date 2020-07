Nick Kyrgios atacó a Borna Coric, que se contagió en el Adria Tour: ¿Tienes piedras en la cabeza?

El tenista australiano Nick Kyrgios mantiene su polémico perfil y esta vez lanzó ataques al croata Borna Coric, quien se contagió de coronavirus en el Adria Tour, luego que éste señalara que no le importaban sus críticas al torneo organizado por Novak Djokovic.

"Te deberías preocupar, ¿acaso tienes piedras en la cabeza?", escribió en Twitter en respuesta al nacido en Zagreb.

"De nuevo, puedes defender a tus compañeros, pero yo solo intento responsabilizarlos. Cuando dije lo que dije, no intenté molestar a nadie", continuó.

"Ellos son tenistas, no son nada especial, pero como pensé, el nivel intelectual de Coric es igual a cero", complementó e incluso fue más allá.

"Solo me estoy asegurando que los idiotas no causen que otros tenistas se sientan como Dimitrov, ¿has leído cómo se sintió después que dio negativo, o es demasiado para que tu cerebro lo procese?", terminó.

You should care. Do you have rocks in your head? Again, you can stand up for your mates, I’m just trying to hold them accountable. When I said what I said, I didn’t intend to bother. They are tennis players, they aren’t special. Just as I thought Coric intellectual level = 0 (🍩) https://t.co/KNBa5mNG77