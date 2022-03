Nick Kyrgios avanzó a cuartos de final en Indian Wells tras retiro de Jannik Sinner

El australiano Nick Kyrgios, 132° en el ranking ATP, se convirtió en el primer clasificado a los cuartos de final del Masters de Indian Wells, luego del retiro, por enfermedad, según anunció la organización del torneo, de su rival Jannick Sinner (10°).

Kyrgios, quien entró al cuadro principal con invitación, enfrentará en la siguiente fase al ganador del duelo entre Rafael Nadal (4°) y el estadounidense Reilly Opelka (17°).

Jannik Sinner has withdrawn from singles due to an illness. Nick Kyrgios advances by walkover.



The Isner vs Dimitrov match will commence at 2:30 pm#IndianWells