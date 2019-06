Nick Kyrgios estalló contra los jueces: A mí me multan y a ellos no les pasa nada

El australiano Nick Kyrgios (39°) criticó duramente a los jueces de línea del torneo de Queen's después de perder contra el canadiense Felix Auger-Aliassime (21°) y dijo que, mientras que a él lo multan por mal comportamiento, a los árbitros no les pasa nada "por hacer mal su trabajo".

"Cuando juegas en las pistas exteriores ya sabes que algunas de las decisiones de los jueces de línea no van a ser buenas. No había ojo de halcón. No creo que a este nivel deba haber jueces que no tomen sus propias decisiones. Felix me dio un punto crucial a mí y luego yo otro a él. No es lo que nos toca", explicó.

Ellos no reciben ninguna advertencia ni ninguna multa, ¿Cuál es la diferencia? Cada vez que recibo una advertencia, me multan. Hay cientos de dólares en juego, no es una broma. Ellos creen que lo es porque no les pasa nada. No hay ninguna investigación ni nada. Creo que es ridículo. A mí me multan y a ellos no les pasa nada. Es una basura", señaló el australiano.

Kyrgios que inició el día con una victoria ante el español Roberto Carballés, sufrió varios incidentes en el mismo y llegó a acusar a los jueces de "manipular" el partido con sus decisiones.

En rueda de prensa, aseguró que fue un comentario del momento, pero que le da igual si lo multan o no.

"Mientras se juegue según las reglas, por mí está bien. No puede ser que tengan que ser los jugadores los que digan si una pelota es buena o mala. Estamos jugando al más alto nivel", explicó.

Además, durante el partido, aseguró haber estado hasta las 3 de la mañana jugando al FIFA, por lo que en rueda de prensa fue cuestionado si eso había influido en su cansancio, cosa que negó.

Kyrgios fue eliminado el jueves del torneo de Queen's tras caer con Auger-Aliassime en tres sets y tras el encuentro tiró su raqueta fuera de la pista e insultó a unos espectadores.

"He jugado tres o cuatro horas. Me están viendo en la pista. Entonces me caigo (en relación a un punto en el tercer set en el que se cayó al suelo). ¿Durante cuánto tiempo me ven así? ¿Dos minutos? Y ellos te están diciendo cosas a ti también y abucheándote ¿Qué se supone que tengo que hacer? ¿Pasas de ello? Estoy esforzándome aguantando a jueces idiotas, a espectadores idiotas ¿Qué quieren que haga?", replicó el tenista.

"Por supuesto que voy a responderles, no soy la clase de persona que simplemente pasa de ello", agregó.