Nick Kyrgios por contagio de tenistas: Esto no es broma

Luego de que se conociera que Grigor Dimitrov tiene coronavirus, otros tenistas que participaron del Adria Tour con el búlgaro debieron someterse a los análisis médicos, los que determinaron que el croata Borna Coric, su entrenador, y un preparador físico de Novak Djokovic también están infectados, ante lo cual el australiano Nick Kyrgios criticó duramente a quienes participaron del torneo.

En primer instancia, Djokovic no se realizó el test si no hasta hoy lunes en Belgrado (Serbia).

Quienes sí cumplieron con las recomendaciones médicas fueron Alexander Zverev y Marin Cilic, que también participaron del certamen y junto a sus entrenadores y familiares debieron realizarse el test, aunque dieron negativo.



Ante la polémica por la realización del torneo, el australiano Nick Kyrgios salió al paso en Twitter.

"¿Dimitrov tiene Covid-19, Novak, Thiem y Zverev, han sido testados?", para añadir en mayúsculas "ESTO NO ES UNA BROMA"

"Fue una decisión descabellada seguir adelante con la exhibición. Les deseo una rápida recuperación a los chicos, pero esto es lo que pasa cuando ignoras todos los protocolos", escribió en la red social.

🤦🏽‍♂️🤦🏽‍♂️🤦🏽‍♂️ Boneheaded decision to go ahead with the ‘exhibition’ speedy recovery fellas, but that’s what happens when you disregard all protocols. This IS NOT A JOKE. https://t.co/SUdxfijkbK