Nick Kyrgios protagonizó otro "show" antes de ser eliminado en Londres

El tenista australiano Nick Kyrgios (39°) mostró otro de sus ya habituales "shows" en el torneo ATP de Londres (Queen's) antes de ser eliminado en octavos de final por el canadiense Felix Auger-Aliassime (21°).

El polémico jugador, que cayó por 7-6 (4), 6-7 (3) y 5-7, se mostró irritable durante todo el encuentro, teniendo problemas con los fotógrafos y, especialmente, con los jueces de línea.

Eso le valió una advertencia en el segundo set, después de que se diese por bueno un remate de su rival, que Kyrgios entendió que no había entrado y lanzó una pelota fuera del estadio.

El australiano, no obstante, también dio muestras de su talento al lograr un punto de ensueño en una devolución al joven canadiense.

Outrageous 😂 So so casual by @NickKyrgios #QueensTennis

Antes de este partido, Kyrgios venció este mismo jueves al español Roberto Carballés (72°), encuentro en que se dio el gusto de acercarse a la cancha paralela para observar el duelo entre el francés Gilles Simon (38°) y el sudafricano Kevin Anderson (8°), durante un cambio de lado.

Kyrgios spending the change of ends casually taking in the Simon v Anderson match next door 👀😂@NickKyrgios #QueensTennis